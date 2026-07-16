Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

Letztendlich gab der DAX im XETRA-Handel um 0,53 Prozent auf 24 866,46 Punkte nach. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,103 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,078 Prozent auf 25 018,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24 999,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 021,51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 696,17 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,390 Prozent nach. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 24 910,41 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 24 154,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der DAX einen Wert von 24 009,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,33 Prozent zu. 25 900,10 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Symrise (+ 1,91 Prozent auf 89,44 EUR), GEA (+ 1,77 Prozent auf 60,30 EUR), Beiersdorf (+ 1,60 Prozent auf 79,96 EUR), Henkel vz (+ 1,46 Prozent auf 74,98 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,18 Prozent auf 35,16 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Infineon (-3,86 Prozent auf 64,71 EUR), EON SE (-2,30 Prozent auf 18,90 EUR), Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 148,74 EUR), RWE (-1,97 Prozent auf 55,60 EUR) und Merck (-1,53 Prozent auf 137,95 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 5 393 245 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 208,022 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at