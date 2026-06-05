Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer

So bewegt sich der DAX am fünften Tag der Woche.

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,30 Prozent auf 24 871,33 Punkte zurück. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,045 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0,253 Prozent schwächer bei 24 881,87 Punkten, nach 24 944,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 863,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 902,76 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der DAX bereits um 0,845 Prozent nach. Der DAX wurde vor einem Monat, am 05.05.2026, mit 24 401,70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, erreichte der DAX einen Stand von 23 815,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bewegte sich der DAX bei 24 323,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,35 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 2,42 Prozent auf 76,30 EUR), Hannover Rück (+ 1,07 Prozent auf 227,40 EUR), Symrise (+ 1,06 Prozent auf 76,62 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,98 Prozent auf 38,11 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,86 Prozent auf 445,00 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Infineon (-5,01 Prozent auf 80,79 EUR), Siemens (-1,01 Prozent auf 269,30 EUR), Siemens Energy (-0,97 Prozent auf 157,94 EUR), Daimler Truck (-0,72 Prozent auf 41,57 EUR) und Vonovia SE (-0,53 Prozent auf 20,46 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 445 997 Aktien gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 209,623 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at