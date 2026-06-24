Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|XETRA-Handel im Blick
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24.06.2026 09:30:12
Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben
Um 09:13 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent auf 24 768,13 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,093 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,413 Prozent auf 24 790,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 893,58 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 800,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 758,44 Zählern.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der DAX mit 24 888,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der DAX einen Stand von 22 636,91 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Wert von 23 641,58 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,932 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,88 Prozent auf 55,04 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,78 Prozent auf 347,20 EUR), Continental (+ 1,32 Prozent auf 73,54 EUR), Beiersdorf (+ 1,29 Prozent auf 72,18 EUR) und Symrise (+ 1,23 Prozent auf 87,52 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-11,52 Prozent auf 1 032,20 EUR), RWE (-1,58 Prozent auf 54,76 EUR), Heidelberg Materials (-1,58 Prozent auf 180,80 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR) und Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 160,68 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 378 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212,672 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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