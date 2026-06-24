Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Blick 24.06.2026 09:30:12

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

Der DAX gibt am Mittwochmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:13 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent auf 24 768,13 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,093 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,413 Prozent auf 24 790,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 893,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 800,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 758,44 Zählern.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,07 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der DAX mit 24 888,56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der DAX einen Stand von 22 636,91 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 24.06.2025, einen Wert von 23 641,58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,932 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 2,88 Prozent auf 55,04 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,78 Prozent auf 347,20 EUR), Continental (+ 1,32 Prozent auf 73,54 EUR), Beiersdorf (+ 1,29 Prozent auf 72,18 EUR) und Symrise (+ 1,23 Prozent auf 87,52 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Rheinmetall (-11,52 Prozent auf 1 032,20 EUR), RWE (-1,58 Prozent auf 54,76 EUR), Heidelberg Materials (-1,58 Prozent auf 180,80 EUR), Deutsche Börse (-1,49 Prozent auf 243,80 EUR) und Siemens Energy (-1,12 Prozent auf 160,68 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 378 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 212,672 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Energy AG

mehr Analysen
22.06.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
18.06.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
18.06.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 174,20 1,57% adidas
Beiersdorf AG 72,78 2,22% Beiersdorf AG
Brenntag SE 55,16 3,37% Brenntag SE
Continental AG 72,48 0,28% Continental AG
Deutsche Bank AG 30,58 -1,21% Deutsche Bank AG
Deutsche Börse AG 244,10 -1,21% Deutsche Börse AG
Heidelberg Materials 180,80 -1,53% Heidelberg Materials
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 44,49 -1,53% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
MTU Aero Engines AG 354,20 4,98% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 961,40 -17,82% Rheinmetall AG
RWE AG St. 54,50 -1,98% RWE AG St.
Siemens AG 269,95 -0,79% Siemens AG
Siemens Energy AG 159,64 -1,29% Siemens Energy AG
Symrise AG 89,20 3,50% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 77,06 -1,26% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 24 650,49 -0,98%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Minus -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Mittwoch tiefer. Die asiatischen Börsen tendierten zur Wochenmitte mehrheitlich fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen