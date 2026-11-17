Der DAX kann seine Vortagesgewinne am zweiten Tag der Woche nicht halten.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent schwächer bei 26 367,93 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,211 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,794 Prozent tiefer bei 26 387,44 Punkten, nach 26 598,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 26 398,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26 363,40 Punkten.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 25 622,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der DAX mit 26 338,61 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, stand der DAX noch bei 23 590,52 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27 001,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 0,28 Prozent auf 54,01 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,11 Prozent auf 27,03 EUR), QIAGEN (+ 0,02) Prozent auf 45,32 EUR), Airbus SE (-0,07 Prozent auf 204,05 EUR) und Henkel vz (-0,09 Prozent auf 87,68 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-5,09 Prozent auf 31,24 EUR), GEA (-2,77 Prozent auf 68,55 EUR), Rheinmetall (-2,29 Prozent auf 752,10 EUR), SAP SE (-1,80 Prozent auf 209,55 EUR) und RWE (-1,65 Prozent auf 58,28 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 126 572 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,47 zu Buche schlagen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,44 Prozent.

Redaktion finanzen.at