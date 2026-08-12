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Index-Performance im Fokus 12.08.2026 17:58:28

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der LUS-DAX bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Am Mittwoch ging es im LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,24 Prozent auf 26 335,00 Punkte nach unten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 26 315,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 576,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 25 116,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 031,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 142,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,20 Prozent nach oben. Bei 26 576,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 168,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 161,70 EUR), Allianz (+ 0,73 Prozent auf 438,90 EUR), Siemens (+ 0,61 Prozent auf 281,95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,54 Prozent auf 33,35 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil EON SE (-3,15 Prozent auf 18,42 EUR), SAP SE (-2,62 Prozent auf 175,96 EUR), adidas (-2,28 Prozent auf 158,50 EUR), Brenntag SE (-2,18 Prozent auf 61,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,09 Prozent auf 73,86 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 629 319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 211,109 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,17 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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