RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|Index im Blick
|
03.06.2026 09:28:58
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus
Um 09:26 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,79 Prozent auf 24 921,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 120,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 916,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 302,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 001,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 24 131,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,45 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 0,98 Prozent auf 17,97 EUR), RWE (+ 0,54 Prozent auf 55,42 EUR), Daimler Truck (+ 0,48 Prozent auf 42,30 EUR), Merck (+ 0,46 Prozent auf 131,35 EUR) und Zalando (+ 0,38 Prozent auf 23,67 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-2,24 Prozent auf 74,15 EUR), Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 27,35 EUR), MTU Aero Engines (-2,03 Prozent auf 294,10 EUR), BMW (-1,89 Prozent auf 71,60 EUR) und Airbus SE (-1,85 Prozent auf 169,40 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 403 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,831 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens AG
|
17:59
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:27
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)