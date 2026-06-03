Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung im Minus

Um 09:26 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,79 Prozent auf 24 921,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 120,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24 916,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 302,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 001,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 24 131,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,45 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 0,98 Prozent auf 17,97 EUR), RWE (+ 0,54 Prozent auf 55,42 EUR), Daimler Truck (+ 0,48 Prozent auf 42,30 EUR), Merck (+ 0,46 Prozent auf 131,35 EUR) und Zalando (+ 0,38 Prozent auf 23,67 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Scout24 (-2,24 Prozent auf 74,15 EUR), Deutsche Bank (-2,15 Prozent auf 27,35 EUR), MTU Aero Engines (-2,03 Prozent auf 294,10 EUR), BMW (-1,89 Prozent auf 71,60 EUR) und Airbus SE (-1,85 Prozent auf 169,40 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 403 680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 207,831 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at