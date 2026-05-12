Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursentwicklung im Fokus
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12.05.2026 09:29:22
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,63 Prozent schwächer bei 24 130,00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 014,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 191,00 Zählern.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 23 802,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 922,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 12.05.2025, den Wert von 23 657,00 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 1,77 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4,64 Prozent auf 38,80 EUR), Brenntag SE (+ 0,57 Prozent auf 63,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,46 Prozent auf 37,44 EUR), GEA (+ 0,44 Prozent auf 56,60 EUR) und Symrise (+ 0,36 Prozent auf 73,06 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,91 Prozent auf 479,80 EUR), Zalando (-3,54 Prozent auf 19,50 EUR), Siemens Energy (-2,36 Prozent auf 174,28 EUR), Infineon (-2,20 Prozent auf 60,43 EUR) und Deutsche Bank (-1,70 Prozent auf 26,64 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 293 212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 201,962 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bayer
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