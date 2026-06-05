Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Der LUS-DAX gab sich am fünften Tag der Woche schwächer.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,58 Prozent tiefer bei 24 760,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 743,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 026,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 05.05.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 455,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 05.03.2026, einen Stand von 23 815,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 212,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,790 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. 21 861,50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,66 Prozent auf 24,64 EUR), Beiersdorf (+ 3,61 Prozent auf 70,00 EUR), Henkel vz (+ 2,66 Prozent auf 67,10 EUR), Scout24 (+ 1,88 Prozent auf 75,90 EUR) und Bayer (+ 1,69 Prozent auf 36,16 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Infineon (-9,11 Prozent auf 77,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 48,00 EUR), QIAGEN (-2,18 Prozent auf 31,92 EUR), Merck (-1,90 Prozent auf 136,85 EUR) und Vonovia SE (-1,85 Prozent auf 20,19 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 8 244 744 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 209,623 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at