Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende

Schlussendlich tendierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,32 Prozent tiefer bei 25 014,50 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25 243,00 Punkte, das Tagestief hingegen 24 924,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 330,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, bei 23 009,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 19.06.2025, mit 23 069,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 1,83 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 202,60 EUR), Bayer (+ 1,86 Prozent auf 37,84 EUR), Porsche Automobil (+ 1,52 Prozent auf 30,68 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 45,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 471,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,35 Prozent auf 80,44 EUR), MTU Aero Engines (-2,46 Prozent auf 332,80 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 174,90 EUR), Scout24 (-1,70 Prozent auf 75,20 EUR) und Beiersdorf (-1,54 Prozent auf 71,60 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 314 721 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 208,174 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at