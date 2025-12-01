Siemens Energy Aktie
01.12.2025 15:59:12
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 1,11 Prozent leichter bei 23 605,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 430,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 23 750,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23 945,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 046,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, mit 19 653,00 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 18,24 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 821,00 Punkte.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 1,38 Prozent auf 117,60 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,26 Prozent auf 58,89 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,22 Prozent auf 99,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,18 Prozent auf 45,36 EUR) und BMW (+ 0,93 Prozent auf 88,86 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Airbus SE (-5,67 Prozent auf 193,04 EUR), Infineon (-2,37 Prozent auf 35,47 EUR), Siemens Energy (-2,25 Prozent auf 112,70 EUR), MTU Aero Engines (-2,16 Prozent auf 344,70 EUR) und Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 449,00 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 676 215 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Im LUS-DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,06 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
