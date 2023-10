Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag fiel der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0,44 Prozent auf 15 427,50 Punkte zurück.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 15 574,50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 411,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 12.09.2023, mit 15 704,50 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 026,50 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 12 182,50 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 9,76 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 869,50 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,72 Prozent auf 268,60 EUR), Infineon (+ 1,07 Prozent auf 33,06 EUR), Hannover Rück (+ 1,01 Prozent auf 209,60 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,93 Prozent auf 73,62 EUR) und Fresenius SE (+ 0,67 Prozent auf 25,68 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil RWE (-1,82 Prozent auf 34,00 EUR), EON SE (-1,72 Prozent auf 10,86 EUR), Zalando (-1,71 Prozent auf 21,78 EUR), Siemens Energy (-1,64 Prozent auf 12,00 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,51 Prozent auf 22,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 493 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 145,230 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at