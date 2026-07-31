Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Um 15:56 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent auf 25 583,00 Punkte nach.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 564,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 890,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 25 010,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 24 302,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 027,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,14 Prozent aufwärts. Bei 25 906,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,98 Prozent auf 62,43 EUR), Siemens Energy (+ 1,86 Prozent auf 148,88 EUR), RWE (+ 1,46 Prozent auf 57,08 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,95 Prozent auf 361,60 EUR) und HOCHTIEF (+ 0,95 Prozent auf 447,00 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Heidelberg Materials (-4,01 Prozent auf 157,90 EUR), Symrise (-3,37 Prozent auf 88,76 EUR), GEA (-2,62 Prozent auf 61,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 74,34 EUR) und Deutsche Telekom (-2,36 Prozent auf 26,46 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4 126 575 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 206,764 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at