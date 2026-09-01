RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
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01.09.2026 12:26:55
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer
Am Dienstag steht der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,73 Prozent im Minus bei 26 014,00 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 921,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 231,00 Punkten lag.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 715,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 25 057,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Stand von 24 046,00 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 1,91 Prozent auf 141,65 EUR), RWE (+ 0,95 Prozent auf 59,20 EUR), QIAGEN (+ 0,91 Prozent auf 37,58 EUR), Symrise (+ 0,89 Prozent auf 93,02 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,50 Prozent auf 521,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil MTU Aero Engines (-2,90 Prozent auf 341,90 EUR), Deutsche Bank (-2,65 Prozent auf 33,74 EUR), Rheinmetall (-2,56 Prozent auf 1 082,40 EUR), BMW (-2,52 Prozent auf 60,42 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,37 Prozent auf 75,84 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 712 700 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220,942 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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