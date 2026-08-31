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Index-Bewegung 31.08.2026 17:58:29

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

Der LUS-DAX zeigte sich am Abend in Rot.

Am Montag stand der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,26 Prozent im Minus bei 26 237,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 26 539,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26 237,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25 715,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, den Stand von 25 030,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, den Wert von 23 966,00 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,80 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26 616,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 2,03 Prozent auf 24,65 EUR), Continental (+ 1,89 Prozent auf 71,32 EUR), Brenntag SE (+ 1,78 Prozent auf 62,84 EUR), BASF (+ 0,88 Prozent auf 52,98 EUR) und Bayer (+ 0,76 Prozent auf 49,04 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,02 Prozent auf 142,18 EUR), Rheinmetall (-3,79 Prozent auf 1 110,80 EUR), Heidelberg Materials (-3,12 Prozent auf 164,75 EUR), Vonovia SE (-3,02 Prozent auf 19,25 EUR) und Airbus SE (-2,92 Prozent auf 197,22 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 9 092 604 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 220,942 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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