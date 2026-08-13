Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Index-Performance
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13.08.2026 17:59:18
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus
Am Donnerstag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 26 314,00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 485,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 277,00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 980,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 239,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24 207,00 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 2,95 Prozent auf 70,46 EUR), RWE (+ 2,64 Prozent auf 59,14 EUR), QIAGEN (+ 1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 39,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 45,05 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 4 414 197 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 213,625 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,02
|1,69%
|BMW AG
|59,22
|0,27%
|Commerzbank
|39,68
|-0,55%
|Continental AG
|69,34
|-1,11%
|Daimler Truck
|44,96
|-0,24%
|Deutsche Telekom AG
|28,63
|0,77%
|E.ON SE
|17,45
|-4,77%
|Henkel KGaA Vz.
|76,24
|-1,78%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|45,88
|0,80%
|QIAGEN N.V.
|37,10
|-1,03%
|RWE AG St.
|58,96
|-0,41%
|Siemens AG
|283,60
|-0,26%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,52
|0,66%
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|L&S DAX Indikation
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