Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Index-Performance 13.08.2026 17:59:18

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Der LUS-DAX zeigte sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Am Donnerstag schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 26 314,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26 485,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 277,00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 980,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 239,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 24 207,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 576,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 2,95 Prozent auf 70,46 EUR), RWE (+ 2,64 Prozent auf 59,14 EUR), QIAGEN (+ 1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 39,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 45,05 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. 4 414 197 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 213,625 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

BASF 51,02 1,69% BASF
BMW AG 59,22 0,27% BMW AG
Commerzbank 39,68 -0,55% Commerzbank
Continental AG 69,34 -1,11% Continental AG
Daimler Truck 44,96 -0,24% Daimler Truck
Deutsche Telekom AG 28,63 0,77% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 17,45 -4,77% E.ON SE
Henkel KGaA Vz. 76,24 -1,78% Henkel KGaA Vz.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 45,88 0,80% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
QIAGEN N.V. 37,10 -1,03% QIAGEN N.V.
RWE AG St. 58,96 -0,41% RWE AG St.
Siemens AG 283,60 -0,26% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,52 0,66% Volkswagen (VW) AG Vz.

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