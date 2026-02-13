Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt nachmittags

Um 15:56 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,23 Prozent auf 24 863,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 738,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 24 944,00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 383,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 24 058,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, lag der LUS-DAX noch bei 22 489,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,21 Prozent. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Deutsche Börse (+ 5,37 Prozent auf 219,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,19 Prozent auf 392,90 EUR), GEA (+ 2,70 Prozent auf 64,70 EUR), Rheinmetall (+ 2,37 Prozent auf 1 617,00 EUR) und Merck (+ 2,23 Prozent auf 128,20 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Commerzbank (-5,60 Prozent auf 32,18 EUR), RWE (-5,26 Prozent auf 49,36 EUR), Deutsche Bank (-4,48 Prozent auf 29,45 EUR), Siemens (-4,11 Prozent auf 246,45 EUR) und Heidelberg Materials (-2,95 Prozent auf 184,30 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 547 118 Aktien gehandelt. Mit 199,943 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at