Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
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22.09.2026 09:28:53
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone
Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent leichter bei 25 492,00 Punkten.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 467,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25 628,00 Punkten.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der LUS-DAX bei 26 111,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.06.2026, bei 25 095,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 583,00 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,77 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell RWE (+ 1,70 Prozent auf 60,90 EUR), adidas (+ 1,22 Prozent auf 144,90 EUR), Infineon (+ 1,12 Prozent auf 58,94 EUR), Zalando (+ 1,07 Prozent auf 21,78 EUR) und GEA (+ 0,76 Prozent auf 66,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Allianz (-1,75 Prozent auf 437,30 EUR), Vonovia SE (-1,63 Prozent auf 17,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,03 Prozent auf 43,22 EUR), BMW (-0,80 Prozent auf 59,66 EUR) und Deutsche Bank (-0,74 Prozent auf 32,95 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 423 177 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 211,357 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Im LUS-DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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