Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|LUS-DAX-Performance im Blick
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23.07.2026 15:58:34
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter
Um 15:56 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent schwächer bei 24 854,50 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25 160,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 24 746,00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 922,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 085,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 522,00 Punkten berechnet.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,17 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 5,56 Prozent auf 46,49 EUR), Rheinmetall (+ 3,08 Prozent auf 1 038,80 EUR), QIAGEN (+ 2,03 Prozent auf 36,19 EUR), Merck (+ 1,90 Prozent auf 139,50 EUR) und GEA (+ 0,80 Prozent auf 63,10 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,81 Prozent auf 66,44 EUR), Commerzbank (-4,50 Prozent auf 36,71 EUR), Deutsche Telekom (-3,75 Prozent auf 26,21 EUR), Symrise (-3,71 Prozent auf 84,68 EUR) und Deutsche Bank (-3,39 Prozent auf 30,17 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 082 564 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 206,154 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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