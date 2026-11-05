Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,14 Prozent schwächer bei 26 365,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 226,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 690,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 319,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 215,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 24 101,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,32 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 690,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,48 EUR), Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,42 Prozent auf 42,32 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), HOCHTIEF (-4,73 Prozent auf 346,40 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR) und Commerzbank (-2,81 Prozent auf 38,73 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 690 137 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at