L&S DAX Indikation

25 679,00
-455,00
-1,74 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
LUS-DAX-Performance im Blick 05.11.2026 17:58:28

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Der LUS-DAX verzeichnete schlussendlich Verluste.

Am Donnerstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1,14 Prozent schwächer bei 26 365,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26 226,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 690,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25 319,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 215,00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 24 101,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,32 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26 690,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 3,75 Prozent auf 28,48 EUR), Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,42 Prozent auf 42,32 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), HOCHTIEF (-4,73 Prozent auf 346,40 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR) und Commerzbank (-2,81 Prozent auf 38,73 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11 690 137 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7,38 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Enhaltene Werte
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 53,92 -2,86% BASF
Bayer 55,04 -1,08% Bayer
Commerzbank 38,01 -0,99% Commerzbank
Deutsche Börse AG 319,60 -1,96% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,92 -0,73% Deutsche Telekom AG
Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,96 -0,10% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Henkel KGaA Vz. 82,78 -0,77% Henkel KGaA Vz.
HOCHTIEF AG 363,00 6,39% HOCHTIEF AG
Infineon AG 45,95 2,11% Infineon AG
Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG
SAP SE 209,40 -3,28% SAP SE
Siemens Energy AG 116,60 3,37% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 69,84 -2,35% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,88 -0,59% Vonovia SE
Zalando 27,49 -2,79% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 679,00 -1,74%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:07 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen