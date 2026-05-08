Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Rot

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 24 356,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 24 278,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 513,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 990,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 24 775,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der LUS-DAX noch bei 23 386,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,855 Prozent nach unten. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,63 Prozent auf 61,66 EUR), BASF (+ 1,45 Prozent auf 51,65 EUR), Continental (+ 1,38 Prozent auf 70,68 EUR), Fresenius SE (+ 0,54 Prozent auf 40,96 EUR) und RWE (+ 0,48 Prozent auf 58,74 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-9,18 Prozent auf 1 218,40 EUR), Allianz (-5,04 Prozent auf 369,10 EUR), Commerzbank (-3,93 Prozent auf 35,47 EUR), MTU Aero Engines (-3,91 Prozent auf 305,00 EUR) und SAP SE (-3,42 Prozent auf 146,20 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 547 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 204,515 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX hat die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,82 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at