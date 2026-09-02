adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
|Index-Performance im Fokus
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02.09.2026 17:58:40
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Am Mittwoch ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 25 816,00 Punkten aus dem Handel.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 724,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 923,00 Punkten.
LUS-DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25 715,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 25 120,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Wert von 23 653,00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5,09 Prozent. Bei 26 616,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern registriert.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,16 EUR), Commerzbank (+ 1,70 Prozent auf 40,68 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,06 Prozent auf 34,88 EUR) und Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1 090,40 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Zalando (-4,67 Prozent auf 23,07 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,76 Prozent auf 73,70 EUR), GEA (-3,52 Prozent auf 64,50 EUR), Daimler Truck (-3,07 Prozent auf 45,10 EUR) und Scout24 (-2,56 Prozent auf 76,15 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5 846 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 220,337 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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