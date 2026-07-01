Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Kursverlauf 01.07.2026 09:29:20

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Am Mittwoch fällt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,17 Prozent auf 24 968,50 Punkte zurück.

Bei 25 040,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 948,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 057,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 01.04.2026, den Stand von 23 308,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23 703,00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,64 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Symrise (+ 2,25 Prozent auf 89,80 EUR), Rheinmetall (+ 1,75 Prozent auf 1 007,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 24,26 EUR), Airbus SE (+ 1,60 Prozent auf 197,56 EUR) und QIAGEN (+ 1,50 Prozent auf 34,41 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil HOCHTIEF (-2,96 Prozent auf 492,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,65 Prozent auf 164,15 EUR), EON SE (-1,61 Prozent auf 17,74 EUR), Siemens Energy (-1,00 Prozent auf 164,14 EUR) und RWE (-0,99 Prozent auf 56,06 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 644 792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,202 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,51 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

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