Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in der Verlustzone

Der LUS-DAX setzt am Dienstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag gibt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,29 Prozent auf 17 034,00 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 021,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 083,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 628,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.11.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 15 929,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, bei 15 475,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 1,73 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 17 199,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 1,66 Prozent auf 87,22 EUR), Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 188,85 EUR), Commerzbank (+ 0,65 Prozent auf 10,80 EUR), Beiersdorf (+ 0,37 Prozent auf 136,95 EUR) und Henkel vz (+ 0,34 Prozent auf 70,82 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-1,75 Prozent auf 13,76 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,05 Prozent auf 26,46 EUR), Deutsche Bank (-0,87 Prozent auf 11,89 EUR), RWE (-0,87 Prozent auf 30,94 EUR) und Sartorius vz (-0,72 Prozent auf 329,20 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 137 373 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

