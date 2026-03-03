Schwache Performance in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Dienstagnachmittag die Flucht

Am Dienstag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 3,57 Prozent auf 29 762,03 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 374,933 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,781 Prozent leichter bei 30 622,18 Punkten, nach 30 863,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 560,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 622,18 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 537,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der MDAX noch bei 29 326,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 990,98 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 3,93 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 29 560,35 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 1,28 Prozent auf 31,56 EUR), K+S (+ 1,19 Prozent auf 15,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,09 Prozent auf 60,05 EUR), TeamViewer (+ 0,04 Prozent auf 4,46 EUR) und HELLA GmbH (-0,13 Prozent auf 79,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen KION GROUP (-8,24 Prozent auf 52,35 EUR), WACKER CHEMIE (-7,31 Prozent auf 70,35 EUR), LANXESS (-6,77 Prozent auf 16,81 EUR), thyssenkrupp (-6,71 Prozent auf 9,39 EUR) und HOCHTIEF (-6,37 Prozent auf 382,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 548 616 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,793 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at