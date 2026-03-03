MDAX

29 801,02
-1 062,10
-3,44 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index im Blick 03.03.2026 15:59:09

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Dienstagnachmittag die Flucht

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX-Anleger ergreifen am Dienstagnachmittag die Flucht

Der MDAX stürzt am Nachmittag ab.

Am Dienstag geht es im MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 3,57 Prozent auf 29 762,03 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 374,933 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,781 Prozent leichter bei 30 622,18 Punkten, nach 30 863,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 560,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 622,18 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 537,33 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, lag der MDAX noch bei 29 326,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der MDAX einen Stand von 28 990,98 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Minus von 3,93 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 29 560,35 Punkten erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 1,28 Prozent auf 31,56 EUR), K+S (+ 1,19 Prozent auf 15,25 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,09 Prozent auf 60,05 EUR), TeamViewer (+ 0,04 Prozent auf 4,46 EUR) und HELLA GmbH (-0,13 Prozent auf 79,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen KION GROUP (-8,24 Prozent auf 52,35 EUR), WACKER CHEMIE (-7,31 Prozent auf 70,35 EUR), LANXESS (-6,77 Prozent auf 16,81 EUR), thyssenkrupp (-6,71 Prozent auf 9,39 EUR) und HOCHTIEF (-6,37 Prozent auf 382,20 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 548 616 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,793 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

mehr Nachrichten