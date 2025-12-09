Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|XETRA-Handel im Blick
|
09.12.2025 09:29:07
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 29 526,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 348,760 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,107 Prozent schwächer bei 29 633,24 Punkten, nach 29 665,08 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der MDAX bei 29 706,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 522,63 Punkten.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 28 793,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 326,53 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Stand von 27 099,60 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,81 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Punkten.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 4,72 Prozent auf 73,25 EUR), RENK (+ 4,36 Prozent auf 56,95 EUR), Nordex (+ 2,25 Prozent auf 26,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,67 Prozent auf 34,10 EUR) und PUMA SE (+ 1,30 Prozent auf 20,32 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen thyssenkrupp (-13,41 Prozent auf 8,28 EUR), HelloFresh (-7,58 Prozent auf 5,49 EUR), Lufthansa (-2,42 Prozent auf 8,06 EUR), HOCHTIEF (-1,80 Prozent auf 315,80 EUR) und TRATON (-1,10 Prozent auf 28,88 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 637 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,548 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien
Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
10:17
|Lufthansa: Effizienzsteigerung könnte Sicherheitsrisiken erhöhen (Spiegel Online)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Frankfurt: Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
08.12.25
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|ROUNDUP: Urteil: Eurowings-Werbung zu CO2-Zahlung führt in die Irre (dpa-AFX)