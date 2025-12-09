Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der MDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 29 526,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 348,760 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,107 Prozent schwächer bei 29 633,24 Punkten, nach 29 665,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 29 706,45 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29 522,63 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 28 793,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 326,53 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.12.2024, einen Stand von 27 099,60 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14,81 Prozent aufwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 135,20 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 4,72 Prozent auf 73,25 EUR), RENK (+ 4,36 Prozent auf 56,95 EUR), Nordex (+ 2,25 Prozent auf 26,40 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,67 Prozent auf 34,10 EUR) und PUMA SE (+ 1,30 Prozent auf 20,32 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen thyssenkrupp (-13,41 Prozent auf 8,28 EUR), HelloFresh (-7,58 Prozent auf 5,49 EUR), Lufthansa (-2,42 Prozent auf 8,06 EUR), HOCHTIEF (-1,80 Prozent auf 315,80 EUR) und TRATON (-1,10 Prozent auf 28,88 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 637 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 42,548 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,89 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at