FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
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20.10.2026 09:28:50
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone
Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,73 Prozent auf 30 289,60 Punkte. Die MDAX-Mitglieder sind damit 341,034 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,526 Prozent tiefer bei 30 352,63 Punkten, nach 30 513,26 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 30 284,48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 386,33 Punkten erreichte.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 31 083,97 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 680,71 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 30 209,22 Punkten.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent zurück. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.
Tops und Flops im MDAX
Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TAG Immobilien (+ 1,16 Prozent auf 10,46 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,92 Prozent auf 46,00 EUR), Fraport (+ 0,90 Prozent auf 61,35 EUR), Nemetschek SE (+ 0,85 Prozent auf 76,90 EUR) und AUMOVIO (+ 0,70 Prozent auf 35,95 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-3,83 Prozent auf 64,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,58 Prozent auf 53,80 EUR), JENOPTIK (-3,42 Prozent auf 35,06 EUR), K+S (-3,22 Prozent auf 13,22 EUR) und AIXTRON SE (-2,72 Prozent auf 31,88 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 256 899 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,132 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 9,38 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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