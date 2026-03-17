XETRA-Handel im Blick 17.03.2026 09:28:41

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel im Minus

MDAX-Handel aktuell.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,06 Prozent leichter bei 28 933,28 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 342,803 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,073 Prozent schwächer bei 28 930,61 Punkten, nach 28 951,70 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 28 909,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28 978,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.02.2026, wurde der MDAX auf 31 444,33 Punkte taxiert. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 17.12.2025, mit 29 866,36 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.03.2025, den Wert von 29 513,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 6,61 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 28 488,77 Zähler.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 5,55 Prozent auf 220,60 EUR), Fraport (+ 2,93 Prozent auf 73,75 EUR), thyssenkrupp (+ 1,88 Prozent auf 7,81 EUR), Nordex (+ 1,43 Prozent auf 43,96 EUR) und RTL (+ 1,37 Prozent auf 36,90 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-2,00 Prozent auf 32,76 EUR), Delivery Hero (-1,76 Prozent auf 16,48 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,69 Prozent auf 87,05 EUR), AUTO1 (-1,49 Prozent auf 16,52 EUR) und RATIONAL (-1,27 Prozent auf 661,00 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 560 477 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 32,769 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentaldaten

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

