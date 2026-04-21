freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|MDAX-Kursverlauf
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21.04.2026 17:59:00
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück
Am Dienstag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 0,38 Prozent schwächer bei 31 385,89 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 378,703 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,463 Prozent stärker bei 31 651,21 Punkten, nach 31 505,32 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des MDAX betrug 31 250,78 Punkte, das Tageshoch hingegen 31 834,15 Zähler.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 27 796,28 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 30 945,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, betrug der MDAX-Kurs 27 148,42 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,31 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 4,19 Prozent auf 45,23 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,98 Prozent auf 51,70 EUR), Salzgitter (+ 3,11 Prozent auf 51,10 EUR), Nemetschek SE (+ 2,03 Prozent auf 67,85 EUR) und Sartorius vz (+ 1,97 Prozent auf 243,80 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,72 Prozent auf 84,80 EUR), HENSOLDT (-4,03 Prozent auf 79,04 EUR), Fraport (-3,19 Prozent auf 72,75 EUR), KION GROUP (-2,82 Prozent auf 45,86 EUR) und HOCHTIEF (-2,08 Prozent auf 452,40 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 6 202 499 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,230 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,44 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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