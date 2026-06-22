Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt nach

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagmittag.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,51 Prozent schwächer bei 32 472,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,685 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,211 Prozent auf 32 707,29 Punkte an der Kurstafel, nach 32 638,42 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32 420,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 764,21 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 22.05.2026, mit 32 108,27 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, einen Stand von 27 796,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 29 365,17 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,82 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell Siltronic (+ 2,88 Prozent auf 94,60 EUR), Nordex (+ 2,51 Prozent auf 48,92 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,20 Prozent auf 185,80 EUR), AUTO1 (+ 1,56 Prozent auf 24,78 EUR) und flatexDEGIRO (+ 0,85 Prozent auf 37,94 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil HENSOLDT (-3,09 Prozent auf 70,22 EUR), Porsche Automobil (-2,93 Prozent auf 29,78 EUR), freenet (-2,63 Prozent auf 24,44 EUR), RENK (-2,41 Prozent auf 46,84 EUR) und TRATON (-2,29 Prozent auf 32,38 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 024 359 Aktien gehandelt. Mit 43,086 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at