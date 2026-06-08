Schwache Performance in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach

Letztendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,82 Prozent tiefer bei 32 199,77 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 380,125 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,17 Prozent auf 32 086,32 Punkte an der Kurstafel, nach 32 466,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 32 391,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 840,40 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX wurde vor einem Monat, am 08.05.2026, mit 31 181,06 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 29 482,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 875,14 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,94 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,33 Prozent auf 56,46 EUR), RTL (+ 3,01 Prozent auf 32,50 EUR), Porsche vz (+ 2,30 Prozent auf 47,94 EUR), Bechtle (+ 1,73 Prozent auf 32,84 EUR) und Sartorius vz (+ 1,52 Prozent auf 240,30 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Aroundtown SA (-6,78 Prozent auf 2,20 EUR), LANXESS (-6,34 Prozent auf 15,21 EUR), CTS Eventim (-5,34 Prozent auf 51,40 EUR), Aurubis (-4,15 Prozent auf 203,40 EUR) und TAG Immobilien (-3,89 Prozent auf 12,61 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 826 351 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 42,084 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,55 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at