Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone

Der MDAX zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,94 Prozent auf 30 009,55 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 345,258 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,369 Prozent tiefer bei 30 183,26 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 30 295,08 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 211,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 29 848,06 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 3,52 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 28 875,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 167,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, notierte der MDAX bei 24 866,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,13 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 8,52 Prozent auf 17,58 EUR), Ströer SE (+ 2,18 Prozent auf 32,84 EUR), LANXESS (+ 1,53 Prozent auf 17,90 EUR), Aurubis (+ 1,35 Prozent auf 172,20 EUR) und Evonik (+ 1,25 Prozent auf 16,98 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Nemetschek SE (-3,91 Prozent auf 62,70 EUR), Lufthansa (-3,67 Prozent auf 7,82 EUR), AIXTRON SE (-3,29 Prozent auf 36,40 EUR), Bechtle (-3,29 Prozent auf 29,38 EUR) und IONOS (-3,25 Prozent auf 23,80 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 458 923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,454 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

2026 weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,43 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at