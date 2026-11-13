Schwache Performance in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein

Der MDAX zeigt sich derzeit in Rot.

Am Freitag fällt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 30 748,86 Punkte zurück. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 348,150 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,316 Prozent schwächer bei 30 760,68 Punkten in den Handel, nach 30 858,13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 616,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 776,14 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,420 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 30 020,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der MDAX mit 32 264,86 Punkten berechnet. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 13.11.2025, mit 29 610,57 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 0,745 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit IONOS (+ 4,37 Prozent auf 37,74 EUR), CTS Eventim (+ 3,00 Prozent auf 61,80 EUR), United Internet (+ 1,21 Prozent auf 25,08 EUR), K+S (+ 0,94 Prozent auf 12,84 EUR) und HELLA GmbH (+ 0,92 Prozent auf 66,00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen JENOPTIK (-3,97 Prozent auf 36,28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,55 Prozent auf 48,66 EUR), AIXTRON SE (-2,88 Prozent auf 32,74 EUR), AUTO1 (-2,66 Prozent auf 15,03 EUR) und thyssenkrupp (-2,09 Prozent auf 12,19 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 069 771 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40,899 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,58 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at