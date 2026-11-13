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Kursentwicklung im Fokus 13.11.2026 12:26:34

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus

Das macht der MDAX am Freitag.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent leichter bei 30 739,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,150 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,316 Prozent tiefer bei 30 760,68 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 858,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30 616,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30 763,04 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,390 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, stand der MDAX noch bei 30 020,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32 264,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, lag der MDAX noch bei 29 610,57 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 0,774 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell CTS Eventim (+ 2,42 Prozent auf 61,45 EUR), LANXESS (+ 1,82 Prozent auf 13,44 EUR), IONOS (+ 1,49 Prozent auf 36,70 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,73 Prozent auf 44,30 EUR) und freenet (+ 0,66 Prozent auf 24,58 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil JENOPTIK (-2,38 Prozent auf 36,88 EUR), thyssenkrupp (-2,21 Prozent auf 12,17 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,08 Prozent auf 49,40 EUR), Bilfinger SE (-2,07 Prozent auf 59,15 EUR) und AIXTRON SE (-2,02 Prozent auf 33,03 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 332 376 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 40,899 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die TUI-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bilfinger SE 59,80 -0,50% Bilfinger SE
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freenet AG 24,46 0,16% freenet AG
FUCHS SE VZ 44,18 0,96% FUCHS SE VZ
IONOS 37,44 3,77% IONOS
JENOPTIK AG 36,14 -3,58% JENOPTIK AG
LANXESS AG 13,07 0,23% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,79 1,52% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,19 0,07% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 48,42 -2,61% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,11 -2,34% thyssenkrupp AG
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