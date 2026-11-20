Am Freitag verbucht der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,76 Prozent auf 28 985,71 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 335,937 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,486 Prozent auf 29 361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29 505,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28 818,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 392,65 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 5,56 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der MDAX auf 30 391,65 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 715,53 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der MDAX noch bei 28 443,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 6,44 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 3,81 Prozent auf 13,62 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,23 Prozent auf 22,38 EUR), CTS Eventim (+ 2,45 Prozent auf 62,70 EUR), freenet (+ 2,34 Prozent auf 24,50 EUR) und Talanx (+ 1,37 Prozent auf 132,90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,50 Prozent auf 44,56 EUR), AIXTRON SE (-8,06 Prozent auf 29,89 EUR), JENOPTIK (-6,93 Prozent auf 33,56 EUR), Salzgitter (-5,90 Prozent auf 44,00 EUR) und thyssenkrupp (-5,80 Prozent auf 10,56 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 799 069 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 38,216 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Unter den MDAX-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at