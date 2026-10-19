Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Am ersten Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Montag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,57 Prozent tiefer bei 30 482,50 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 341,800 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,381 Prozent auf 30 539,75 Punkte an der Kurstafel, nach 30 656,65 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 30 332,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 30 587,44 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Stand von 31 083,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Wert von 31 864,73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 512,77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 1,61 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 3,67 Prozent auf 76,25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,65 Prozent auf 131,60 EUR), IONOS (+ 2,23 Prozent auf 34,80 EUR), AUMOVIO (+ 2,00 Prozent auf 35,70 EUR) und PUMA SE (+ 1,36 Prozent auf 24,57 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen LANXESS (-4,19 Prozent auf 12,79 EUR), Aroundtown SA (-3,95 Prozent auf 1,36 EUR), K+S (-2,84 Prozent auf 13,66 EUR), Aurubis (-2,80 Prozent auf 149,50 EUR) und thyssenkrupp (-2,72 Prozent auf 13,96 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4 305 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,656 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at