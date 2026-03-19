Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 1,48 Prozent auf 29 081,49 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349,918 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,657 Prozent auf 29 325,58 Punkte an der Kurstafel, nach 29 519,42 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 29 047,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 338,11 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,653 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 19.02.2026, den Wert von 31 479,01 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2025, den Wert von 30 361,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, wies der MDAX 29 644,73 Punkte auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,13 Prozent zurück. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28 488,77 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell IONOS (+ 7,51 Prozent auf 22,90 EUR), Nemetschek SE (+ 2,13 Prozent auf 69,40 EUR), Talanx (+ 0,91 Prozent auf 110,90 EUR), Fraport (+ 0,71 Prozent auf 77,60 EUR) und Evonik (+ 0,69 Prozent auf 14,56 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen LANXESS (-8,68 Prozent auf 12,20 EUR), Aurubis (-4,26 Prozent auf 157,50 EUR), TAG Immobilien (-3,90 Prozent auf 13,56 EUR), WACKER CHEMIE (-3,87 Prozent auf 72,05 EUR) und thyssenkrupp (-3,80 Prozent auf 8,05 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 691 302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 32,887 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 4,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 7,66 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at