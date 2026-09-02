JENOPTIK Aktie

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WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

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Index-Bewegung 02.09.2026 09:28:30

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Der MDAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent auf 31 931,47 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 362,174 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,483 Prozent auf 32 017,79 Punkte an der Kurstafel, nach 32 173,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 31 918,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 017,79 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 2,97 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 31 980,52 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 32 947,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der MDAX 29 604,64 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,07 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 1,12 Prozent auf 39,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,95 Prozent auf 68,95 EUR), LANXESS (+ 0,86 Prozent auf 15,16 EUR), Evonik (+ 0,80 Prozent auf 18,97 EUR) und freenet (+ 0,74 Prozent auf 24,48 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-7,35 Prozent auf 20,18 EUR), thyssenkrupp (-2,68 Prozent auf 13,80 EUR), Salzgitter (-2,67 Prozent auf 54,75 EUR), AUMOVIO (-2,66 Prozent auf 34,70 EUR) und DEUTZ (-2,23 Prozent auf 12,29 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 615 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,797 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel

AUMOVIO 35,45 0,00% AUMOVIO
AUTO1 20,94 -2,97% AUTO1
DEUTZ AG 12,24 -2,08% DEUTZ AG
Evonik AG 18,95 1,45% Evonik AG
freenet AG 24,16 -0,08% freenet AG
JENOPTIK AG 38,86 -0,51% JENOPTIK AG
LANXESS AG 15,55 4,71% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,63 0,39% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,32 -2,71% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,77 -1,35% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 55,40 -0,09% Salzgitter
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 68,00 0,44% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 13,99 -0,89% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 958,41 -0,67%

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