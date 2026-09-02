JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|Index-Bewegung
|
02.09.2026 09:28:30
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter
Um 09:12 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent auf 31 931,47 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 362,174 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,483 Prozent auf 32 017,79 Punkte an der Kurstafel, nach 32 173,26 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 31 918,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 017,79 Punkten lag.
MDAX-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 2,97 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 31 980,52 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.06.2026, den Wert von 32 947,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der MDAX 29 604,64 Punkte auf.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,07 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 1,12 Prozent auf 39,72 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 0,95 Prozent auf 68,95 EUR), LANXESS (+ 0,86 Prozent auf 15,16 EUR), Evonik (+ 0,80 Prozent auf 18,97 EUR) und freenet (+ 0,74 Prozent auf 24,48 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-7,35 Prozent auf 20,18 EUR), thyssenkrupp (-2,68 Prozent auf 13,80 EUR), Salzgitter (-2,67 Prozent auf 54,75 EUR), AUMOVIO (-2,66 Prozent auf 34,70 EUR) und DEUTZ (-2,23 Prozent auf 12,29 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 615 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 39,797 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,26 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Salzgitter
|
12:26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
01.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
28.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
26.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
26.08.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AUMOVIO
|35,45
|0,00%
|AUTO1
|20,94
|-2,97%
|DEUTZ AG
|12,24
|-2,08%
|Evonik AG
|18,95
|1,45%
|freenet AG
|24,16
|-0,08%
|JENOPTIK AG
|38,86
|-0,51%
|LANXESS AG
|15,55
|4,71%
|Lufthansa AG
|7,63
|0,39%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,32
|-2,71%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|43,77
|-1,35%
|Salzgitter
|55,40
|-0,09%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|68,00
|0,44%
|thyssenkrupp AG
|13,99
|-0,89%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 958,41
|-0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.