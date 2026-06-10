Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,13 Prozent leichter bei 31 601,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 377,385 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,209 Prozent tiefer bei 31 576,34 Punkten in den Handel, nach 31 642,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31 576,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 705,95 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 31 181,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, betrug der MDAX-Kurs 29 723,08 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 10.06.2025, den Wert von 30 548,82 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,01 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4,14 Prozent auf 23,12 EUR), Schaeffler (+ 2,58 Prozent auf 9,54 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 79,32 EUR), Sartorius vz (+ 1,65 Prozent auf 239,60 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,32 Prozent auf 13,07 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AIXTRON SE (-2,54 Prozent auf 53,70 EUR), HOCHTIEF (-2,03 Prozent auf 452,80 EUR), KRONES (-1,94 Prozent auf 111,00 EUR), Nemetschek SE (-1,76 Prozent auf 61,40 EUR) und Aurubis (-1,67 Prozent auf 194,40 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 184 615 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,391 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,27 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at