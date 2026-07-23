Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Donnerstagmittag ab

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,37 Prozent auf 31 863,74 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 351,603 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,275 Prozent tiefer bei 31 893,92 Punkten in den Handel, nach 31 982,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 31 782,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 968,34 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0,378 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 129,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 851,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der MDAX auf 31 512,25 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,85 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell TRATON (+ 7,68 Prozent auf 39,28 EUR), HENSOLDT (+ 3,88 Prozent auf 80,28 EUR), Evonik (+ 2,22 Prozent auf 17,05 EUR), FUCHS SE VZ (+ 2,13 Prozent auf 40,28 EUR) und RENK (+ 2,12 Prozent auf 45,77 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUTO1 (-4,81 Prozent auf 22,98 EUR), DEUTZ (-3,98 Prozent auf 9,78 EUR), Sartorius vz (-3,21 Prozent auf 214,20 EUR), Siltronic (-2,90 Prozent auf 81,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,73 Prozent auf 81,85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 794 372 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 41,205 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,25 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at