AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

MDAX-Performance im Fokus 29.01.2026 12:26:55

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Mittag ab

Der MDAX zeigt sich am vierten Tag der Woche wenig bewegt.

Am Donnerstag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,12 Prozent auf 31 601,13 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 370,934 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,227 Prozent stärker bei 31 712,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 31 640,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 560,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 855,77 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,566 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 452,53 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 29 940,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.01.2025, wurde der MDAX mit 26 213,82 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,01 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit DWS Group GmbH (+ 9,50 Prozent auf 62,80 EUR), Aurubis (+ 4,00 Prozent auf 166,30 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,48 Prozent auf 41,40 EUR), HOCHTIEF (+ 2,16 Prozent auf 360,20 EUR) und Fraport (+ 1,31 Prozent auf 77,25 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen PUMA SE (-5,52 Prozent auf 22,06 EUR), IONOS (-4,56 Prozent auf 28,25 EUR), AUTO1 (-2,47 Prozent auf 28,40 EUR), Delivery Hero (-2,44 Prozent auf 25,24 EUR) und United Internet (-2,27 Prozent auf 28,46 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 993 006 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 36,982 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,58 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

