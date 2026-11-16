Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Um 09:12 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 30 671,39 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,146 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,022 Prozent auf 30 693,08 Punkte an der Kurstafel, nach 30 699,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 659,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30 720,50 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der MDAX stand vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 30 656,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der MDAX bei 32 464,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29 412,36 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,995 Prozent abwärts. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell RENK (+ 1,27 Prozent auf 33,18 EUR), freenet (+ 1,23 Prozent auf 24,74 EUR), CTS Eventim (+ 1,07 Prozent auf 61,65 EUR), HELLA GmbH (+ 1,06 Prozent auf 66,90 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,05 Prozent auf 81,55 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Salzgitter (-2,38 Prozent auf 48,36 EUR), Siltronic (-2,36 Prozent auf 53,70 EUR), AIXTRON SE (-1,90 Prozent auf 31,53 EUR), Aurubis (-1,80 Prozent auf 136,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,33 Prozent auf 47,66 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 191 983 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 40,517 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,55 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,17 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at