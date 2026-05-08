Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagnachmittag

Der MDAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter.

Am Freitag fällt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,87 Prozent auf 31 287,87 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 378,165 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,582 Prozent auf 31 377,70 Punkte an der Kurstafel, nach 31 561,23 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31 221,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 31 449,39 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 1,79 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 295,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der MDAX auf 31 662,83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 554,24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,995 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 2,76 Prozent auf 17,52 EUR), Evonik (+ 2,46 Prozent auf 17,47 EUR), Schaeffler (+ 1,92 Prozent auf 8,51 EUR), JENOPTIK (+ 1,62 Prozent auf 35,10 EUR) und Porsche vz (+ 1,59 Prozent auf 42,83 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen RENK (-4,71 Prozent auf 48,97 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,63 Prozent auf 78,20 EUR), Talanx (-3,72 Prozent auf 106,20 EUR), Nemetschek SE (-3,33 Prozent auf 62,35 EUR) und DEUTZ (-2,79 Prozent auf 10,79 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 643 931 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,232 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at