Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Start

Der MDAX kann seine Vortagesgewinne am Freitagmorgen nicht halten.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,48 Prozent tiefer bei 31 283,55 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 371,850 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,152 Prozent auf 31 386,73 Punkte an der Kurstafel, nach 31 434,51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Freitag bei 31 232,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31 386,73 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,698 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, stand der MDAX bei 31 670,42 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der MDAX bei 28 959,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, wies der MDAX einen Wert von 27 059,35 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,981 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Bei 30 597,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell RENK (+ 5,95 Prozent auf 54,69 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 0,77 Prozent auf 91,05 EUR), thyssenkrupp (+ 0,58 Prozent auf 11,24 EUR), Talanx (+ 0,55 Prozent auf 109,40 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,35 Prozent auf 14,40 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Bechtle (-6,19 Prozent auf 39,40 EUR), Nemetschek SE (-3,06 Prozent auf 69,70 EUR), TeamViewer (-2,73 Prozent auf 5,52 EUR), AUTO1 (-2,27 Prozent auf 24,16 EUR) und LANXESS (-1,95 Prozent auf 19,58 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 214 106 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 36,426 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,28 zu Buche schlagen. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at