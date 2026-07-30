Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent leichter bei 32 086,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,473 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,233 Prozent tiefer bei 32 168,62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 32 243,82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32 050,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 32 168,62 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,452 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, stand der MDAX noch bei 31 809,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30 589,95 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, lag der MDAX noch bei 30 940,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3,57 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Fraport (+ 1,78 Prozent auf 68,50 EUR), Nordex (+ 1,52 Prozent auf 38,86 EUR), LANXESS (+ 1,51 Prozent auf 16,14 EUR), AUMOVIO (+ 1,36 Prozent auf 37,35 EUR) und Aurubis (+ 1,31 Prozent auf 177,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Knorr-Bremse (-7,85 Prozent auf 99,80 EUR), Nemetschek SE (-3,13 Prozent auf 65,10 EUR), Salzgitter (-2,40 Prozent auf 49,58 EUR), PUMA SE (-2,28 Prozent auf 28,23 EUR) und RENK (-1,94 Prozent auf 47,49 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 287 439 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,583 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at