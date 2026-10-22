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WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

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Kursverlauf 22.10.2026 09:28:50

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der MDAX verliert am Donnerstag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,37 Prozent auf 30 229,82 Punkte abwärts. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 340,168 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,712 Prozent schwächer bei 30 432,68 Punkten in den Handel, nach 30 650,79 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 196,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30 432,68 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der MDAX noch bei 31 529,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der MDAX noch bei 31 982,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, notierte der MDAX bei 30 007,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,42 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,10 Prozent auf 269,20 EUR), Talanx (+ 0,71 Prozent auf 127,40 EUR), freenet (+ 0,52 Prozent auf 23,04 EUR), K+S (-0,31 Prozent auf 12,68 EUR) und Delivery Hero (-0,32 Prozent auf 37,48 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil JENOPTIK (-5,21 Prozent auf 38,20 EUR), Salzgitter (-4,95 Prozent auf 44,90 EUR), thyssenkrupp (-4,04 Prozent auf 13,66 EUR), AIXTRON SE (-3,71 Prozent auf 30,87 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,52 Prozent auf 53,50 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die K+S-Aktie aufweisen. 404 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,939 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der Aroundtown SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 28,50 -1,55% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,44 -1,44% Aroundtown SA
Delivery Hero 37,30 -0,32% Delivery Hero
freenet AG 23,02 0,17% freenet AG
JENOPTIK AG 37,36 -1,99% JENOPTIK AG
K+S AG 12,89 3,70% K+S AG
Porsche Automobil Holding SE 24,59 -2,07% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,71 -2,59% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 43,98 -1,74% Salzgitter
Sartorius AG Vz. 280,00 2,90% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 49,78 -2,49% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Talanx AG 125,20 -1,18% Talanx AG
thyssenkrupp AG 13,57 -0,62% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 29 842,37 -0,81%

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