freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|Kursverlauf
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22.10.2026 09:28:50
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
Am Donnerstag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,37 Prozent auf 30 229,82 Punkte abwärts. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 340,168 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,712 Prozent schwächer bei 30 432,68 Punkten in den Handel, nach 30 650,79 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 196,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30 432,68 Einheiten.
Jahreshoch und Jahrestief des MDAX
Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 1,01 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der MDAX noch bei 31 529,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der MDAX noch bei 31 982,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, notierte der MDAX bei 30 007,74 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 2,42 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
MDAX-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 3,10 Prozent auf 269,20 EUR), Talanx (+ 0,71 Prozent auf 127,40 EUR), freenet (+ 0,52 Prozent auf 23,04 EUR), K+S (-0,31 Prozent auf 12,68 EUR) und Delivery Hero (-0,32 Prozent auf 37,48 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil JENOPTIK (-5,21 Prozent auf 38,20 EUR), Salzgitter (-4,95 Prozent auf 44,90 EUR), thyssenkrupp (-4,04 Prozent auf 13,66 EUR), AIXTRON SE (-3,71 Prozent auf 30,87 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,52 Prozent auf 53,50 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die K+S-Aktie aufweisen. 404 189 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 37,939 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 4,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der Aroundtown SA-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
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09:28
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|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,50
|-1,55%
|Aroundtown SA
|1,44
|-1,44%
|Delivery Hero
|37,30
|-0,32%
|freenet AG
|23,02
|0,17%
|JENOPTIK AG
|37,36
|-1,99%
|K+S AG
|12,89
|3,70%
|Porsche Automobil Holding SE
|24,59
|-2,07%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,71
|-2,59%
|Salzgitter
|43,98
|-1,74%
|Sartorius AG Vz.
|280,00
|2,90%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|49,78
|-2,49%
|Talanx AG
|125,20
|-1,18%
|thyssenkrupp AG
|13,57
|-0,62%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|29 842,37
|-0,81%
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