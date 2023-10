Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben

So bewegt sich der MDAX heute.

Der MDAX gibt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,45 Prozent auf 25 420,89 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 230,776 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,199 Prozent leichter bei 25 744,03 Punkten, nach 25 795,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 386,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 778,80 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,523 Prozent nach oben. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 11.09.2023, bei 27 204,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.07.2023, bewegte sich der MDAX bei 27 317,66 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.10.2022, einen Stand von 22 192,30 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,214 Prozent nach. Bei 29 815,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. 24 944,86 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Befesa (+ 6,73 Prozent auf 31,08 EUR), United Internet (+ 2,41 Prozent auf 21,26 EUR), Gerresheimer (+ 2,19 Prozent auf 102,80 EUR), HENSOLDT (+ 1,69 Prozent auf 27,74 EUR) und SMA Solar (+ 1,31 Prozent auf 65,85 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-21,21 Prozent auf 31,25 EUR), HelloFresh (-3,55 Prozent auf 26,05 EUR), LEG Immobilien (-3,37 Prozent auf 60,70 EUR), HUGO BOSS (-2,21 Prozent auf 59,18 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,20 Prozent auf 111,45 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie. 510 336 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 15,662 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die TAG Immobilien-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

