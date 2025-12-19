Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag mit Abgaben

Am Freitag verliert der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,40 Prozent auf 16 707,65 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 82,598 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,159 Prozent auf 16 748,52 Punkte an der Kurstafel, nach 16 775,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 16 753,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 690,03 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,19 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 15 955,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der SDAX einen Stand von 16 942,67 Punkten auf. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 13 591,62 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 20,31 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 18 206,72 Punkten. Bei 13 183,63 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 2,52 Prozent auf 8,54 EUR), 1&1 (+ 2,12 Prozent auf 24,10 EUR), MBB SE (+ 1,26 Prozent auf 200,50 EUR), Siltronic (+ 0,82 Prozent auf 46,56 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 0,82 Prozent auf 14,84 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Klöckner (-3,37 Prozent auf 8,31 EUR), Amadeus Fire (-2,46 Prozent auf 41,70 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,44 Prozent auf 1,96 EUR), Springer Nature (-2,18 Prozent auf 17,92 EUR) und CANCOM SE (-2,12 Prozent auf 27,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 280 906 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 7,186 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HAMBORNER REIT-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,10 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at