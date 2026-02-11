Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Mittag in der Verlustzone

Am Mittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der SDAX sinkt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,34 Prozent auf 18 073,90 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 96,492 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,341 Prozent auf 18 255,94 Punkte an der Kurstafel, nach 18 318,46 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18 070,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 271,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,493 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 18 118,57 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, bei 15 946,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 754,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,14 Prozent nach oben. Bei 18 480,20 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 174,39 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 10,01 Prozent auf 25,72 EUR), SCHOTT Pharma (+ 6,80 Prozent auf 15,70 EUR), Salzgitter (+ 4,54 Prozent auf 56,45 EUR), Grand City Properties (+ 3,20 Prozent auf 10,32 EUR) und Energiekontor (+ 2,89 Prozent auf 39,20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Gerresheimer (-30,00 Prozent auf 19,04 EUR), Ottobock (-5,96 Prozent auf 55,25 EUR), adesso SE (-4,93 Prozent auf 67,50 EUR), HelloFresh (-4,87 Prozent auf 5,67 EUR) und Hypoport SE (-4,06 Prozent auf 89,90 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SDAX sticht die Gerresheimer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 829 650 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 9,978 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,97 Prozent, die höchste im Index.

