Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet den Dienstagshandel mit Verlusten

Der SDAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,45 Prozent schwächer bei 17 590,42 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 89,605 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,097 Prozent schwächer bei 17 652,88 Punkten in den Handel, nach 17 670,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 17 706,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 531,39 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wies der SDAX einen Stand von 16 338,41 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 28.01.2026, den Stand von 18 319,79 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 15 606,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,35 Prozent zu. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 480,20 Punkten. Bei 15 733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell init innovation in traffic systems SE (+ 11,86 Prozent auf 50,00 EUR), pbb (+ 4,07 Prozent auf 3,27 EUR), SMA Solar (+ 3,28 Prozent auf 51,90 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,66 Prozent auf 37,06 EUR) und Medios (+ 1,64 Prozent auf 13,60 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Grand City Properties (-3,68 Prozent auf 9,69 EUR), PVA TePla (-3,20 Prozent auf 33,88 EUR), EVOTEC SE (-3,11 Prozent auf 5,14 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,65 Prozent auf 25,74 EUR) und JOST Werke (-2,48 Prozent auf 51,20 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 777 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,113 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SDAX-Fundamentaldaten

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at