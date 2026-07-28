Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten

Der SDAX setzt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:10 Uhr sinkt der SDAX im XETRA-Handel um 0,07 Prozent auf 18 263,00 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 88,296 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,000 Prozent schwächer bei 18 276,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 276,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 18 246,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 304,22 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Stand von 17 767,77 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, bei 17 590,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der SDAX 17 829,10 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 15 733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell 1&1 (+ 3,45 Prozent auf 21,00 EUR), Sixt SE St (+ 2,95 Prozent auf 71,50 EUR), Douglas (+ 1,76 Prozent auf 8,10 EUR), Stabilus SE (+ 1,63 Prozent auf 13,72 EUR) und Vossloh (+ 1,37 Prozent auf 59,10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-5,08 Prozent auf 14,00 EUR), Basler (-3,28 Prozent auf 25,10 EUR), CANCOM SE (-3,27 Prozent auf 23,65 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-2,29 Prozent auf 68,30 EUR) und SMA Solar (-1,70 Prozent auf 54,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 185 234 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,601 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,84 erwartet. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at